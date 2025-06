แอสเสท เวิรด์ คอร์ป หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เดินหน้ายกระดับด้านความยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและธุรกิจคอมเมอร์เชียล ล่าสุด นำ “อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล” คว้ารางวัลครั้งแรกของประเทศ ด้วยมาตรฐาน LEED ระดับ Gold เวอร์ชั่น 4 BD+C: Hospitality พร้อมเดินหน้ารับรองมาตรฐานอีก 6 อาคารภายในปีนี้

วันที่ 6 มิ.ย. 2568 นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า ล่าสุด โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง เป็นโรงแรมเป็นแห่งแรกของไทย ที่ได้รับรางวัลมาตรฐาน LEED ระดับ Gold เวอร์ชั่น 4 BD+C : Hospitality ด้วยการออกแบบตามมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับสากลที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

“AWC ภูมิใจที่ได้ร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนในระดับสากล ร่วมกับ เครืออินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป หรือ IHG หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจโรงแรม ในการนำ อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับ Gold เวอร์ชั่น 4 เป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นอาคารแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว”

ในขณะเดียวกัน AWC ยังเดินหน้าขยายผลสู่โครงการอื่น ๆ โดยในปีนี้บริษัทมีแผนนําอาคารสำนักงานอีก 4 แห่ง ได้แก่ อาคารเอ็มไพร์ อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ อาคาร 208 แบงค๊อกและอาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ บางนา และโรงแรมอีก 2 แห่งในพัทยา จ.ชลบุรี เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนLEED ระดับ Gold หรือสูงกว่า ตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาอาคารประสิทธิภาพสูงที่มีความยั่งยืนตามมาตรฐานอาคารสีเขียวในพอร์ตโฟลิโอ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างสมดุลระหว่างธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ได้รับการกำหนดขึ้นโดยสภาก่อสร้างอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) ในการประเมินอาคารสีเขียว หรืออาคารที่ออกแบบและก่อสร้างโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นมาตรฐานชั้นนำที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารในระยะยาวทั้งยังเป็นหนึ่งในดัชนีสำคัญที่ชี้วัดความมุ่งมั่นขององค์กรในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมาตรฐาน LEED ระดับ Gold เวอร์ชั่น 4 BD+C : Hospitality ที่ “อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล” ได้รับเป็นโรงแรมแรกของประเทศไทย ที่ผ่านการประเมินทั้ง 7 ด้าน ประกอบไปด้วย

1) ด้านทำเลที่ตั้งและการเดินทาง อยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านช้างคลานที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้สะดวก และลดการใช้งานรถยนต์ส่วนตัว

2) พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้วยการออกแบบที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง(Urban Heat Island) ด้วยการเลือกใช้วัสดุปูพื้นที่สะท้อนความร้อนได้ดีบนพื้นที่ภายนอก

3) การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้น้ำภายในอาคารได้กว่าร้อยละ 47 และออกแบบภูมิทัศน์ด้วยพรรณไม้ท้องถิ่นที่ดูแลง่าย โดยน้ำในการรดน้ำต้นไม้ร้อยละ 100 มาจากระบบน้ำรีไซเคิล

4) การใช้พลังงานและสภาพแวดล้อมอาทิ การติดตั้งระบบเซนเซอร์เปิดปิดไฟอัตโนมัติ การใช้หลอดไฟ LED ทั้งโครงการ การติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทำให้การใช้พลังงานโดยรวมของอาคารน้อยกว่าอาคารพื้นฐานตามมาตรฐาน มากกว่าร้อยละ 27 รวมถึงไม่มีการใช้สาร CFC ในระบบความเย็น

5) วัสดุและทรัพยากร ลดปริมาณขยะจากการก่อสร้างสู่หลุมฝังกลบลงได้มากกว่าร้อยละ 75 ผ่านกระบวนการคัดแยกและกำจัดอย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่และมากกว่าร้อยละ 16 ของวัสดุที่ติดตั้งถาวรมีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล

6) คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ออกแบบพื้นที่ใช้งานให้มีอัตราการถ่ายเทอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 การติดตั้งระบบดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ทางเข้าอาคาร

7) การใช้นวัตกรรม มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบ พร้อมแผนการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้โครงการยังได้รับคะแนน Regional Priority ทั้งหมด 4 รายการ จากสภาก่อสร้างอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมการลดการใช้น้ำภายนอกและภายในอาคาร การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และการเสริมสร้างคุณภาพอากาศภายในอาคาร

โดย AWC ยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตบนเวทีโลก ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้ทุกคนอย่างแท้จริง