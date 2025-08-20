ดิว อริสรา ปัดทะเลาะไฮโซ เมย์ วาสนา ชมอีกฝ่ายน่ารัก ขอบคุณพี่ชายใจดี เป็นฮีโร่ยื่นมือช่วย เดาให้ถูกว่าเป็นใคร ปรบมือให้ฮีโร่ของดิว

เปิดใจทุกประเด็นดราม่าครั้งแรก เรื่องหนี้หลายสิบล้าน สำหรับ ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ โดยในครั้งนี้เจ้าตัวยังยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกับไฮโซสาว เมย์ วาสนา พร้อมยังขอบคุณพี่ชายที่แสนดี ที่ช่วยเคลียร์ทุกอย่างให้

ดิว อริสรา ยันไม่ได้ทะเลาะ เมย์ วาสนา ชมอีกฝ่ายน่ารัก เป็นคนดี ขอบคุณพี่ชายที่แสนดี

“ดิวขอบคุณพี่เมย์ด้วย ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเราทะเลาะกันแต่ต้องบอกว่าพี่เมย์เป็นพี่ที่น่ารักมาตลอด ต่อให้ยังไงเราก็คุยกันพี่เมย์ เขาพร้อมจบ เขาเป็นคนดี แล้วเขาก็น่ารักกับดิว เรื่องถอนฟ้องเขาบอกว่าสักทีเถอะ”

จริงไหมเรื่องสร้อยที่ทางคุณเมย์จะช่วยออกให้ครึ่งหนึ่ง ? ทนายตอบว่า “ส่วนสร้อย BVLGARI ยอดมันเยอะ คุณเมย์เขาก็มีน้ำใจ เขาก็จะช่วยครึ่งหนึ่ง แต่คุณดิวต้องทำหนังสือภาระหนี้กัน ทุกอย่างก็จะได้จบจะได้ไปรับสร้อยจากร้านกลับมาด้วย”

ดิว กล่าวเสริมว่า “ต้องขอบคุณพี่ชายใจดีของดิวด้วย เขาเป็นพี่ชายที่ดีกับเราเรื่องนี้จบได้เพราะเขาพี่เมย์จะไม่มั่นใจเลยถ้าไม่มีเขาคนนี้ มันคือหลาย ๆ อย่าง พี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายที่น่ารักของดิว แต่ไม่ใช่พี่ไผ่ วันพอยท์ นะคะ ที่ดิวอยากพูดประเด็นนี้การเคลียร์ของดิวครั้งนี้ หรือการกลับมาครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ตัวดิว มันมีทั้งพี่ชาย น้องชายและใครหลายๆ คนที่รักเราอยู่ เราก็เลยรักตัวเอง”

กับพี่ชายที่ดิวพูดถึงทำไมเขาถึงได้เข้ามาช่วยเรา? “เขาเป็นคนโทรหาหนูเลย ดิวไม่เคยไปขอความช่วยเหลือจากเขา เพราะว่าดิวกลัวคนบวกกับสถานการณ์ที่มันบีบรัดเรามากๆแล้ว เราก็รู้สึกว่าถ้าเราโทรไปหาใครคนเขาต้องขยาดเราแน่เลย เราอยู่ของเราเฉยๆ ดีกว่า แต่แปลกพี่ชายคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ทักมาเพื่อจะช่วย ดังนั้นอยากพูดถึงเขา ไม่รู้ว่าเขาสะดวกไหมแต่อยากพูดถึงและอยากให้ทุกคนเดาให้ถูกว่าเขาคือใคร และอยากให้ไปปรบมือให้เขาว่าเขาคือฮีโร่ของดิว

เขาได้ช่วยเรื่องเงินด้วยหรือเปล่า? “เขาไม่ได้ช่วยเรื่องเงิน แต่ช่วยประสานให้ช่วยไกล่เกลี่ย”.

ดิว อริสรา ยันไม่ได้ทะเลาะ เมย์ วาสนา ชมอีกฝ่ายน่ารัก เป็นคนดี ขอบคุณพี่ชายที่แสนดี

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
2

ดาราสาว โพสต์อาลัยแฟนหนุ่ม ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไป ชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกัน
3

ท่านเปา แฉ อินฟลูดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้พนัน เจ้าตัวไม่ทนเข้ามาเมนต์โต้
4

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
5

แห่เมนต์สนั่น ควันอะไร สีขาวหนาทึบพวยพุ่งสูงเสียดฟ้า เมืองเพชรบูรณ์
6

โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆ หมอช้าง แจ้งข่าวดี 2ราศีช่วงนี้โอกาสทอง ดาวรุ่งดวงพุ่งแรง
7

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
8

สุดทรมาน คลาวเดีย เปิดใจฟ้องหย่าสามีนักธุรกิจพม่า ฟ้องมือที่สามทำรัก17ปีล่ม
9

โน้ส อุดม งานเข้า ครูปรีชา แจ้งความหมิ่นประมาทฯ ปมคลิปเดี่ยว 'เดี่ยว 12'
10

รวบแม่เล้าอายุ 16 ปีชวนเพื่อนร่วมห้องเรียน ขายบริการตั้งแต่ม.1