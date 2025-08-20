ดิว อริสรา ปัดทะเลาะไฮโซ เมย์ วาสนา ชมอีกฝ่ายน่ารัก ขอบคุณพี่ชายใจดี เป็นฮีโร่ยื่นมือช่วย เดาให้ถูกว่าเป็นใคร ปรบมือให้ฮีโร่ของดิว
เปิดใจทุกประเด็นดราม่าครั้งแรก เรื่องหนี้หลายสิบล้าน สำหรับ ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ โดยในครั้งนี้เจ้าตัวยังยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกับไฮโซสาว เมย์ วาสนา พร้อมยังขอบคุณพี่ชายที่แสนดี ที่ช่วยเคลียร์ทุกอย่างให้
“ดิวขอบคุณพี่เมย์ด้วย ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเราทะเลาะกันแต่ต้องบอกว่าพี่เมย์เป็นพี่ที่น่ารักมาตลอด ต่อให้ยังไงเราก็คุยกันพี่เมย์ เขาพร้อมจบ เขาเป็นคนดี แล้วเขาก็น่ารักกับดิว เรื่องถอนฟ้องเขาบอกว่าสักทีเถอะ”
จริงไหมเรื่องสร้อยที่ทางคุณเมย์จะช่วยออกให้ครึ่งหนึ่ง ? ทนายตอบว่า “ส่วนสร้อย BVLGARI ยอดมันเยอะ คุณเมย์เขาก็มีน้ำใจ เขาก็จะช่วยครึ่งหนึ่ง แต่คุณดิวต้องทำหนังสือภาระหนี้กัน ทุกอย่างก็จะได้จบจะได้ไปรับสร้อยจากร้านกลับมาด้วย”
ดิว กล่าวเสริมว่า “ต้องขอบคุณพี่ชายใจดีของดิวด้วย เขาเป็นพี่ชายที่ดีกับเราเรื่องนี้จบได้เพราะเขาพี่เมย์จะไม่มั่นใจเลยถ้าไม่มีเขาคนนี้ มันคือหลาย ๆ อย่าง พี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายที่น่ารักของดิว แต่ไม่ใช่พี่ไผ่ วันพอยท์ นะคะ ที่ดิวอยากพูดประเด็นนี้การเคลียร์ของดิวครั้งนี้ หรือการกลับมาครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ตัวดิว มันมีทั้งพี่ชาย น้องชายและใครหลายๆ คนที่รักเราอยู่ เราก็เลยรักตัวเอง”
กับพี่ชายที่ดิวพูดถึงทำไมเขาถึงได้เข้ามาช่วยเรา? “เขาเป็นคนโทรหาหนูเลย ดิวไม่เคยไปขอความช่วยเหลือจากเขา เพราะว่าดิวกลัวคนบวกกับสถานการณ์ที่มันบีบรัดเรามากๆแล้ว เราก็รู้สึกว่าถ้าเราโทรไปหาใครคนเขาต้องขยาดเราแน่เลย เราอยู่ของเราเฉยๆ ดีกว่า แต่แปลกพี่ชายคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ทักมาเพื่อจะช่วย ดังนั้นอยากพูดถึงเขา ไม่รู้ว่าเขาสะดวกไหมแต่อยากพูดถึงและอยากให้ทุกคนเดาให้ถูกว่าเขาคือใคร และอยากให้ไปปรบมือให้เขาว่าเขาคือฮีโร่ของดิว”
เขาได้ช่วยเรื่องเงินด้วยหรือเปล่า? “เขาไม่ได้ช่วยเรื่องเงิน แต่ช่วยประสานให้ช่วยไกล่เกลี่ย”.