ไชยชนก มองให้เวลาทำงาน 1 ปี ค่อยปรับครม. กำลังสวย ชี้ต้องถูกประเมินทุกคน ไม่เว้น ‘กลุ่มลูกเทพ’ เมินคนปล่อยข่าวดีลจับขั้วรัฐบาล ยันไม่กระทบ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 ก.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสโจมตีกลุ่มลูกเทพ และลามไปถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตนคิดว่าเอาเรื่องของลูกเทพออกไป
การปรับ ครม.ต้องพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนอยู่แล้ว ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มลูกเทพ ตนก็ต้องเป็นหนึ่งในคนที่ถูกประเมินผลงานเช่นกัน เพื่อให้ ครม.ชุดนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ดีที่สุด เพื่อชาติและประชาชน
เมื่อถามว่าการปรับ ครม. มองว่าควรเป็นช่วง 6 เดือนหรือ 1 ปี ถึงจะเหมาะสม นายไชยชนก กล่าวว่า ควรให้เวลาทำงานหน่อย เกือบ 4 เดือนที่ผ่านมา ส่วนตัวคิดว่า ครม.มีผลงานเยอะมาก มีประเด็นไหนขึ้นมา ก็จัดการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่แบบผิวเผิน แต่ในเชิงโครงสร้างหลักๆ หลากหลายประเด็น และมีอีกหลายอย่างที่กำลังแก้ไขอยู่ แต่ตนคิดว่าควรจะให้เวลามากกว่านี้
ส่วนที่บอกว่าแก้ไขโครงสร้างเช่นอะไรบ้าง นายไชยชนก กล่าวว่า ถ้าจะยกตัวอย่าง เช่น โครงสร้างพลังงาน ที่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และกรณีที่เป็นประเด็นร้อน อย่างทุจริตสอบท้องถิ่น ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะการปรับเปลี่ยน ตนคิดว่าเรื่องคงไม่แดงมาขนาดนี้ รวมถึงขณะนี้มีการระดมกำลัง ทำให้ปัญหาแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ตนมองว่าเหล่านี้เป็นผลงาน
เมื่อถามว่าในฐานะรัฐมนตรี มองว่าระยะเวลาแค่ไหนควรจะประเมิน KPI หรือปรับ ครม. นายไชยชนก กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าควรต้องนานกว่า 4 เดือน และควรต้องนานกว่า 6 เดือน ส่วนตัวเห็นว่า น่าจะประมาณ 1 ปีกำลังสวย
เมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคได้แจ้งถึงระยะเวลาการปรับ ครม.ไว้หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ไม่ได้แจ้ง แต่แจ้งรัฐมนตรีทุกคนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่า ทุกคนต้องทำงาน ต้องมีผลงาน ยิ่งเราเป็นพรรคที่ใหญ่ขึ้น มีบุคลากรที่มีศักยภาพหลายคน ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้
เมื่อถามว่ามองเรื่องการปล่อยข่าวดีลจับขั้วรัฐบาลอย่างไรบ้าง นายไชยชนก กล่าวว่า ส่วนตัวไม่ได้ให้ความสนใจตรงนี้เท่าไหร่ ตอนนี้มีปัญหารุมเร้า วิกฤตเยอะแยะ มีหลายเรื่องที่ ครม.ทุกคนจะต้องโฟกัสและเร่งทำเพื่อประชาชน พวกเราไม่ได้ดูตรงนี้ ส่วนตัวมองว่าถ้าเราทำหน้าที่ได้ดี ไม่ว่าจะมีการวางแผนหรือเดินเกมอย่างไร ก็ไม่กระทบ ครม.