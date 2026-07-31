ไชยชนก ยัน ไร้ปัญหา หลัง “การดี” ขู่ใช้กลไกสภาตรวจสอบ TH-AI Passport ขั้นสูงสุด มั่นใจ โครงการมีคุณภาพ-คุ้มค่าราคา ช่วยประชาชนเข้าถึงเอไอ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 ก.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้สัมภาษณ์กรณีนางการดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังส่อถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรียกร้องให้ระงับโครงการ TH-AI Passport หลังพบความไม่โปร่งใส และหากไม่ดำเนินการ จะใช้กลไกรัฐสภาตรวจสอบขั้นสูงสุด

โดยนายไชยชนก กล่าวว่า ก็ไม่มีปัญหา จริงๆ ตรงนี้มีการประสานมาก่อนล่วงหน้าว่า อยากมายื่นข้อเสนอที่จะพัฒนาได้ดีขึ้น ก็ไม่ได้ออกมาอย่างที่ชี้แจงไป ก็ไม่เป็นไร เราให้การสนับสนุนกันเต็มที่ในเรื่องการตรวจสอบ

แต่วันนี้ก็อย่างที่มีการพูดคุยกันไปหลายรอบแล้ว ค่อนข้างมั่นใจในส่วนที่ตนดูแลรับผิดชอบว่า เราทำให้โครงการนี้เป็นโครงการที่คุ้มราคา และถือเป็นโครงการที่มีคุณภาพ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง AI ในมาตรฐานที่มีคุณภาพ หลากหลายโมเดล ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น เรื่องนี้เราเดินหน้าเต็มที่

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