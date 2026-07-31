อนุทิน ยันไม่มีขี้เหนียว รัฐพร้อมหนุนงบเก็บกู้ทุ่นระเบิด รักษาอธิปไตยชาติ เห็นใจเจ้าหน้าที่เสียสละเสี่ยงอันตราย ลั่นต้องดูแลเต็มที่ ชี้เหตุบ้านหนองจานไม่ใช่การโจมตี แต่เป็นทุ่นระเบิดเก่า
เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 31 ก.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีทหารลาดตระเวนเหยียบกับระเบิดที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้รับบาดเจ็บสาหัส ข้อเท้าซ้ายขาดว่า
ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มาก สงสารเจ้าหน้าที่ หลังจากนี้เราต้องวางแนวเส้นทางในการเก็บกู้วัตถุระเบิดเก่าให้รอบคอบ บางทีเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความหวังดี และมีความกังวลอยากจะให้พื้นที่มีความปลอดภัยที่สุด เวลาการเข้าเคลียร์อาจจะมีที่ออกนอกแนวที่วางไว้ เราก็ต้องเห็นใจ เพราะพวกเขาเสียสละมาก
ดังนั้น เราต้องดูแลพวกเขาเป็นอย่างดี พร้อมให้ผู้บังคับบัญชากำชับการลาดตระเวนแต่ละครั้ง แต่กรณีนี้ไม่ใช่การโจมตี เพราะเป็นทุ่นระเบิดเก่า ที่ไม่รู้ว่าฝังไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เจ้าหน้าที่เก็บกวาดทุ่นระเบิดไปตามข้อตกลงที่ทำไว้ของทั้งสองประเทศ
ส่วนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการเก็บกู้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ต้องเต็มที่ รัฐบาลชุดนี้สนับสนุนให้ใช้เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ในการป้องกันอธิปไตยของชาติ
“ผมกับทางกองทัพหารือกันลงในรายละเอียด เมื่อมีความเห็นที่ตรงกันแล้ว เราไม่มีขี้เหนียวในเรื่องนี้” นายกรัฐมนตรีกล่าว